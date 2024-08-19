نائب أمير مكة يرأس اجتماعا حول المشاريع التطويرية بمطار جدة

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعاً لمناقشة سير المشاريع التطويرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بحضور رئيس مجلس المديرين بمطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس مازن جوهر، وعدد من قيادات الشركات المنفذة للمشاريع.

واطلع نائب أمير المنطقة خلال الاجتماع على مستجدات المشاريع داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كما استمع لشرح عن دور شركة مطارات جدة في تشغيل وتطوير المطار وفق أحدث المواصفات وأعلى المعايير، بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين بمفهوم عصري جديد ومبتكر، ليصبح واجهة مشرفة لزوار المملكة ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المتوافقة مع رؤية السعودية 2030.