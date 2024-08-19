شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم مساعدات متنوعة في 5 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع حفر 21 بئرًا متوسط العمق تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق أبوجا، وإينوجو، وكانو، وأوسون، وأويو، وكادونا بجمهورية نيجيريا الاتحادية.

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