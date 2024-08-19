شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفارق بين قياس الأمطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة؟.. "الأرصاد" يوضح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المركز الوطني للأرصاد الفارق بين قياس الأمطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

يأتي ذلك في ظل هطول أمطار متباينة الشدة على مناطق المملكة خلال الفترة الحالية. الأمطار الخفيفة والمتوسطة وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس، أوضح المركز أن الأمطار الخفيفة تكون شدتها من 1 : 4 ملم/ساعة، بينما تكون شدة الأمطار المتوسطة من 5 : 9 ملم/ساعة.

وأشار إلى أن الظواهر المصاحبة للأمطار الخفيفة والمتوسطة تتمثل في رياح نشطة، تصر سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترًا/ساعة، ومثيرة للأتربة والغبار. الأمطار الغزيرة وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن شدة الأمطار الغزيرة من 10 : 50 ملم/ساعة وأكثر.

أما الظواهر المصاحبة لها، فتتمثل في رياح هابطة شديدة، تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومترًا/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول، وتساقط البرد.