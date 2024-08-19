صيانة طريق الهجرة بطول 524 كم

يذكر أن هذه الأعمال تسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ التي تهدف لخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030، كما تستهدف الإستراتيجية الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز تجربة مستخدمي الطريق والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
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