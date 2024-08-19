ضبط 12 طنا من اللحوم الفاسدة بجدة

تمكنت أمانة محافظة جدة، من ضبط وإتلاف نحو 12 طنًا من اللحوم الفاسدة داخل أحد الأحواش المخالفة في حي الفضيلة، التابع لبلدية الجنوب، ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية قامت بتفتيش الموقع الذي كان يحتوي على غرف سكن عشوائية، ومجهزة بعدد 28 فريزرًا لتخزين المقادم والرؤوس مجهولة المصدر، وتبين أن هذه اللحوم كانت في حالة سيئة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث لوحظت عليها علامات التعفن والفساد، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض في المكان.

وبناءً على نتائج التفتيش، تم إتلاف الكميات المضبوطة على الفور، وإغلاق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتؤكد أمانة محافظة جدة استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية في أنحاء المحافظة كافة، للتصدي لأي ممارسات تهدد صحة المواطنين والمقيمين، وتدعو الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات مشابهة للحفاظ على السلامة العامة.