ضبط 12 طنا من اللحوم الفاسدة بجدة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية قامت بتفتيش الموقع الذي كان يحتوي على غرف سكن عشوائية، ومجهزة بعدد 28 فريزرًا لتخزين المقادم والرؤوس مجهولة المصدر، وتبين أن هذه اللحوم كانت في حالة سيئة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث لوحظت عليها علامات التعفن والفساد، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض في المكان.
وبناءً على نتائج التفتيش، تم إتلاف الكميات المضبوطة على الفور، وإغلاق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتؤكد أمانة محافظة جدة استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية في أنحاء المحافظة كافة، للتصدي لأي ممارسات تهدد صحة المواطنين والمقيمين، وتدعو الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات مشابهة للحفاظ على السلامة العامة.
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