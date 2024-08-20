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"الأرصاد": رياح شديدة على أجزاء من المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من رياح شديدة على المدينة المنورة ومحافظتي العلا وخيبر، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

أمطار غزيرة

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة اليوم الثلاثاء، على أجزاء من 4 مناطق، وهي مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحً شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

MO Nasa

MO Nasa

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