شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح شديدة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من رياح شديدة على المدينة المنورة ومحافظتي العلا وخيبر، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

أمطار غزيرة

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة اليوم الثلاثاء، على أجزاء من 4 مناطق، وهي مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحً شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

