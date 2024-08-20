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شكرا لمتابعة خبر عن 4 مخالفات تؤدي للاستبعاد من تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للمرور عن 4 مخالفات تؤدي إلى الاستبعاد من تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية .
وقال المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، إن هناك عدة مخالفات مرورية تؤدي للاستبعاد من تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المرتكبة قبل تاريخ 18 / 04 / 2024م بنسبة (50%) .
وأوضح المرور خلال مقطع فيديو ، أن هذه المخالفات :-
– مخالفة التفحيط .
– قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير .
– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كيلومترًا في الساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كيلومترا في الساعة فأقل.
– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كيلومترًا في الساعة في الطريق الذي سرعته محددة 140 كيلومترًا في الساعة .