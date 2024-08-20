شكرا لمتابعة خبر عن حكم أخذ الشخص المال من أبيه بدون علمه ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع حكم من يأخذ من مال أبيه بدون علمه، حتي يتسني له صرفه في أمور البيت.

واجاب المنيع خلال لقائه في برنامج فتاوي علي سؤال احد الأشخاص قائلاً ، اذا كان جائزاً أخذ مال أبيه لمساعدته في أمور المنزل .

وجاوب المنيع قائلاً ، اذا كان الوالد مقصراً في أمور المنزل ، واذا اخد ما يغطي النقص والنفقات ، فيجوز ذلك .

واستشهد المنيع بقول عائشة رضي الله عنها حينما قالت: «دخلت هند بنت عُتْبَةَ- امرأَة أَبِي سفيان- على رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنَّ أَبَا سُفْيَان رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ، إلاَّ ما أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رسول الله: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ».