260 ألف ريال مساعدة للطلاب المستفيدين من العوامية الخيرية

أقرت لجنة المساعدات بجمعية العوامية الخيرية صرف 260.000 (مئتين وستين ألف ريال) للطلاب والطالبات المستفيدين من التكافل الاجتماعي لعام 1446 هـ، بهدف مساعدتهم على تغطية تكاليف احتياجاتهم الدراسية.

وتشمل المساعدات المقدمة طلاب المراحل الدراسية الثلاث والروضة، بالإضافة إلى طلاب الجامعات، بمجموع 260 طالبًا وطالبة مستفيدين من خدمات اللجنة، 153 منهم من أبناء الأسر المستحقة للمساعدة، و107 من الأيتام.

وحددت اللجنة قيمة المساعدات المقدمة لأبناء الأسر المستحقة للمساعدة بـ1500 (ألف وخمسمئة ريال) لطلاب المرحلة الجامعية، و600 (ستمئة ريال) لطلاب المدارس، يتم صرفها لـ153 مستفيدًا، 28 منهم من طلاب الجامعات، و125 من طلاب المدارس، ليكون إجمالي المساعدات المقدمة لهم 117.000 (مئة وسبعة عشر ألف ريال)، منها 42.000 (اثنان وأربعون ألف ريال) لطلاب المرحلة الجامعية، و75.000 (خمسة وسبعون ألف ريال) لطلاب مرحلة المدرسة. في حين تم تحديد قيمة المساعدات المقدمة للأيتام بـ2000 (ألفي ريال) لطلاب المرحلة الجامعية، و1000 (ألف ريال) لطلاب المدارس والروضة، يتم صرفها لـ107 مستفيدين من الأيتام، 36 منهم من طلاب الجامعات، و68 من طلاب المدارس، و3 من أطفال الروضة، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة لهم 143.000 (مئة وثلاثة وأربعين ألف ريال)، منها 72.000 (اثنان وسبعون ألف ريال) لطلاب المرحلة الجامعية، و71.000 (واحد وسبعون ألف ريال) لطلاب المدارس والروضة.

يذكر أن لجنة المساعدات بجمعية العوامية الخيرية تقدم سلسلة متكاملة من الأنشطة والبرامج المتنوعة للمستفيدين والمجتمع على مدى العام.