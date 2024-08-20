شكرا لمتابعة خبر عن المرشدي : لا يحق لولي الأمر حرمان طفله من التعليم ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المحامي نايف المرشدي، أنه وفقاً للأنظمة وحماية الطفل فأنة لا يحق للأب او الأم مهما كان لهما من حقوق في الأسلام والانظمة الحكومية في المملكة ، حرمان طفله من التعليم النظامي ، فهذا يعد صور من صور الأيذاء والاهمال للطفل .

واشار المرشدي خلال حديثه في قناة الإخبارية ، أنه لا يحق للأب حرمان الابن من المقاعد الدراسية حتي لو قام بتعليمه في المنزل ، فكل انواع التعليم متاحة في المملكة .

وأكد المرشدي علي انه في حال حرمان الطفل من التعليم ، فأنه ستطبق علي ولي الأمر سواء الاب او الام او غيرهم ، عقوبة إهمال دراسة الأطفال والتي تصل إلى السجن من شهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألفا وقد يستبدل القاضي عقوبة السجن بأعمال تطوعية .

والجدير بالذكر أنه ، أعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق مع مع مواطن متهم بالتقصير بالوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة والذين تتراوح أعمارهم من (7 – 11) عاماً، من خلال التسبب عمداً بانقطاعهم عن التعليم وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة دون مبرر نظامي، نتج عنه تأخرهم في الالتحاق بالتعليم، مما ألحق بهم أضراراً نفسية جسيمة.