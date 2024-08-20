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المرشدي : لا يحق لولي الأمر حرمان طفله من التعليم ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال المحامي نايف المرشدي، أنه وفقاً للأنظمة وحماية الطفل فأنة لا يحق للأب او الأم مهما كان لهما من حقوق في الأسلام والانظمة الحكومية في المملكة ، حرمان طفله من التعليم النظامي ، فهذا يعد صور من صور الأيذاء والاهمال للطفل .

واشار المرشدي خلال حديثه في قناة الإخبارية ، أنه لا يحق للأب حرمان الابن من المقاعد الدراسية حتي لو قام بتعليمه في المنزل ، فكل انواع التعليم متاحة في المملكة .

وأكد المرشدي علي انه في حال حرمان الطفل من التعليم ، فأنه ستطبق علي ولي الأمر سواء الاب او الام او غيرهم ، عقوبة إهمال دراسة الأطفال والتي تصل إلى السجن من شهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألفا وقد يستبدل القاضي عقوبة السجن بأعمال تطوعية .

والجدير بالذكر أنه ، أعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق مع مع مواطن متهم بالتقصير بالوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة والذين تتراوح أعمارهم من (7 – 11) عاماً، من خلال التسبب عمداً بانقطاعهم عن التعليم وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة دون مبرر نظامي، نتج عنه تأخرهم في الالتحاق بالتعليم، مما ألحق بهم أضراراً نفسية جسيمة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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