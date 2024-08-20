شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تصادر 120 طنًا من الخضروات والفواكه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صادرت أمانة محافظة جدة خلال شهر يوليو الماضي, خلال حملات مكثفة على الباعة الجائلين بنطاق 11 بلدية فرعية، 120 طنًا من الخضروات والفواكه.

كما أتلفت 209 عربات, و 101 بسطة غير نظامية، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ومكافحة البيع العشوائي.

وأوضحت الأمانة، أنه جرى توزيع الخضروات والفواكه الصالحة للجمعيات الخيرية، بينما أودعت المواد الأخرى المصادرة بما في ذلك الأقمشة والشواحن في مستودعات الأمانة لمزيد من الإجراءات.

كما تم حجز 22 مركبة تابعة للباعة المخالفين، والتي كانت تُستخدم لتمويل أنشطتهم المخالفة.

وأكدت أمانة جدة أنها ستواصل متابعة مواقع الباعة الجائلين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق الأنظمة وحماية الصحة العامة، مع تعزيز جهودها لتحسين المشهد الحضري في المدينة.