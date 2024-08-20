شكرا لقرائتكم خبر عن والد أشواق الزهراني المفقودة لـ "اليوم": جوالها مغلق والكلية أكدت خروجها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثار حادث فقدان الطالبة أشواق سعيد الزهراني، منذ صباح الأحد، والتي تسكن مع عائلتها في محافظة قلوة حالة من الحزن بين الأهالي.

وفجع أهل أشواق التي تبلغ من العمر 18 عامًا وهي طالبة في أول سنة بالكلية التقنية بالباحة، ومن ثم بحثوا عنها بعد تواصلهم عدة مرات على جوالها المغلق. أشواق الزهراني المفقودة وتواصلت "اليوم" مع والدها الذي لم يترك بابًا إلاّ قرعه، كما تواصل مع الكلية وأبلغته أن أشواق خرجت من الكلية في الساعة الـ 10صباحًا بعد انتهاء حصصها، وعلى الفور أبلغ الشرطة ولم يجد لها أثر حتى الآن.

وقال والدها سعيد الزهراني، إن لديها 2 من الأخوات و7 أخوان، مبينًا أنها كانت تذهب وتعود مع سائق خاص، وهو الذي أبلغه بأن ابنته لم تخرج من الكلية.

وتابع: أن البنت لم تعان من مرضٍ معين، أو أي مشكلات نفسية، مناشدًا الجميع إذا وجدوا لها أثر بالتواصل معه.