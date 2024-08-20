شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور": غرامات تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل إلى 6000 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فرض عقوبات على السلوكيات المخالفة لآداب القيادة بالقرب من المباني التعليمية.

وأوضحت الإدارة أن إحداث ضوضاء ورفع الأصوات بالقرب من المدارس يُعتبر سلوكًا منافياً لأداب القيادة، ويترتب عليه مخالفة مرورية تصل غرامتها المالية إلى 500 ريال .

وشددت الإدارة العامة للمرور على خطورة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.

واعتبرت الإدارة هذا الفعل مخالفة مرورية جسيمة تُعرض مرتكبها لغرامة مالية تتراوح بين 3000 ريال و6000 ريال

. المسؤولية والالتزام

دعت ”المرور“ جميع قائدي المركبات إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالأنظمة المرورية، حفاظاً على سلامة الطلاب والبيئة التعليمية.

تأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار جهود مكثفة تبذلها الإدارة العامة للمرور لضمان سلامة الطلاب والطالبات، والحفاظ على النظام العام في محيط المباني التعليمية.

وتزايدت الشكاوى من سلوكيات غير مسؤولة من بعض السائقين، مثل رفع الأصوات باستخدام أجهزة داخل المركبة أو تجاوز حافلات النقل المدرسي، مما يشكل خطراً على سلامة الطلاب ويعطل العملية التعليمية .