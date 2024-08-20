67 % يتعرفون على حقوق الإنسان من الإعلام الرقمي

انتهت نتائج الاستشارة التي أجرتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً، حول الوسيلة الأنسب لمعرفة حقوق الإنسان، إلى أن اختيار المشاركين لمنصات الإعلام الرقمية كأنسب الوسائل للتعرف على حقوق الإنسان بنسبة 67%، فيما جاءت المواقع الإلكترونية المتخصصة بالمركز الثاني بنسبة 18%، بينما شكلت وسائل الإعلام التقليدية الترتيب الثالث في خيارات الجمهور كمصدر للتعرف على حقوق الإنسان.

النشر والتوعية

أشارت الهيئة إلى أن الاستشارة وما انتهت إليها من نتائج سيتم أخذها في الاعتبار والحسبان والاعتداد بها أثناء عمليات اتخاذ القرار في ما يتعلق بالتوجهات حول تطوير آليات وبرامج النشر والتوعية بثقافة حقوق الإنسان، من خلال التركيز على منصات التواصل الاجتماعي أولاً، فالمواقع الإلكترونية المتخصصة، ثم وسائل الإعلام التقليدية.

العدالة الجنائية

وفي سياق ذي صلة، كشفت آخر إحصائية صادرة عن الهيئة، بأن مجمل الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال العام المنصرم بلغت 9.162 شكوى، كان نصيب الذكور منها 5794، فيما كان نصيب الإناث 3350 شكوى، ومن حيث التصنيف احتلت شكاوى العدالة الجنائية المرتبة الأولى، تليها المساواة، ثم المستوى المعيشي، فشكاوى التملك، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة من قبل الهيئة منذ بداية العام الجاري 5287 معاملة، فيما قدمت 11 خدمة، وقد بلغ نسبة رضاء المستخدمين 93.75%.

مهام أساسية لهيئة حقوق الإنسان

- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ـ إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان.

ـ زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى المقام السامي.

ـ تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.