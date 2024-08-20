شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس المجر بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية