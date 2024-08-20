شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعبر عن تمنياته بالتوفيق للطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء وأطلع المجلس على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، من فخامة رئيس جمهورية غينيا، وفخامة رئيس جمهورية المالديف، وتتصلان بالعلاقات بين المملكة وبلديهما.

وأشاد بنتائج الحوار الاستراتيجي الأول بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، وما جرى خلاله من الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي وتحديد المبادرات المشتركة، والتأكيد على الالتزام بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، واستمرار التعاون في مواجهة الأزمات الصحية.

