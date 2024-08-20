شكرا لقرائتكم خبر عن غير دقيقة.. "الأرصاد" يحذر من بعض مفسري التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا مهمًا بشأن تفسير التغيرات المناخية التي شهدتها بعض مناطق المملكة.

وأشار المركز إلى أنه رصد خلال الفترة الماضية تسابق بعض الباحثين والأكاديميين إلى تقديم سيناريوهات غير دقيقة لا تستند إلى الدراسات العلمية الموثوقة أو السجل المناخي التاريخي للمناطق. التغيرات المناخية في مناطق المملكة وبين أن هذا يتعارض مع ما يلتزم به المركز من إطار علمي مبني على المرجعية التاريخية والدراسات المستفيضة، من المراكز المحلية والإقليمية التابعة له.

وأضاف: وقد جرى توضيح ذلك من منطلق الحرص على تحقيق المصلحة العامة, واستشعارًا لدور المركز تجاه المجتمع، وتنفيذًا لمقتضيات نظام الأرصاد في مادته الـ (3) المتعلقة بضوابط نشر معلومات الأرصاد الجوية.