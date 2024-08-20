شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لـ"اليوم": خلال 11 يومًا.. انتهاء فصل الصيف أرصاديًا وبدء اعتدال الأجواء نسبيًا والان نبدء بالتفاصيل

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اعتدال الحرارة بدءًا من سبتمبر

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الدمام - شريف احمد - مع اقتراب انتهاء فصل الصيف أرصاديًا بعد 11 يومًا، تشهد معظم مناطق ومحافظات المملكة تغيرات ملحوظة في الأجواء، حيث تستمر درجات الحرارة في تسجيل مستويات مرتفعة نسبيًا، خاصة في المنطقة الشرقية.ومع ذلك، يترقب السكان في جميع أنحاء المملكة قدوم فصل الخريف الذي سيجلب معه اعتدالًا تدريجيًا في درجات الحرارةوقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، لـ "اليوم": "تستمر درجات الحرارة في الارتفاع في الأربعينيات درجة مئوية في بعض محافظات المنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة، وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من العاموأضاف العقيل أن: "الاعتدال في درجات الحرارة سيبدأ بالظهور تدريجيًا في منتصف شهر سبتمبر، حيث ستلاحظ مناطق شمال المملكة انخفاضًا في درجات الحرارة الصغرى. ومع بداية شهر أكتوبر، من المتوقع أن يسود الاعتدال في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، مما يشير إلى بداية فصل الخريف، حيث ستنخفض درجات الحرارة تدريجيًا لتمنح السكان أجواءً أكثر اعتدالًا وراحة بعد صيف طويل وحار"وأضاف العقيل أن: "الرطوبة العالية ستستمر في التأثير على المنطقة الشرقية والسواحل الغربية حتى نهاية شهر أغسطس وبداية سبتمبر، مما يزيد من الشعور بالحرارة".كما أشار إلى احتمالية تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر، خاصة في المناطق القريبة من السواحل، مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية خلال تلك الفترة