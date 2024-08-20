شكرا لمتابعة خبر عن وفاة مواطن سعودي في ‎تركيا بعد تعرضه لحادث سير مروري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفى المواطن السعودي عبد الرحمن الثويني، معلم الرياضيات بإحدى مدارس القصيم، بعد تعرضه لحادث سير مروري في تركيا.

وكشف الدكتور عبدالرحمن العقلا تفاصيل الوفاة عبر حسابه الشخصي على منصة إكس قائلا: وقع الحادث على طريق أوزونجول – شايكارا السريع في حوالي الساعة 22:00 ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن الدراجة النارية التي يقودها عبد الرحمن، والذي كان مسافراً من أوزونغول إلى مركز المنطقة، فشلت في تجاوز المنعطف واصطدمت أولاً بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق، ثم سقطت في الطريق من ارتفاع 8-10 أمتار، وعثرت قوات الإطفاء والفرق الصحية التي وصلت إلى مكان الحادث، فور إخطار سائقي المركبات المارة الذين شاهدوا الحادث، على جثة سائق الدراجة النارية السعودي ملقاة أسفل الجسر في مجرى النهر.. وبعد جهد كبير، تم إخراج جثة عبد الرحمن عبد الله من مجرى النهر وإرسالها إلى معهد طرابزون للطب الشرعي، والتحقيق في الحادث مستمر.