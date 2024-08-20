تكليف آل ثاني مديرا لبطولة الماسترز للسنوكر

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وناقش أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر العديد من المواضيع خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة ناصر الشمري بمقر تدريب الاتحاد بمدينة الرياض في مقدمتها جوائز وحوافز الدوريات ولوائح وأنظمة المسابقات.
واطلع أعضاء المجلس على آخر التحضيرات والاستعدادات لبطولة نجوم العالم للسنوكر "الماسترز" والتي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر القادم وتم تكليف عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالعزيز آل ثاني مديرا للبطولة وذلك نظير التميز والنجاح الذي تحقق في ادارته لبطولة العالم للبلياردو .
وتم خلال الاجتماع الإطلاع على تقارير لجنة المنتخبات بشأن آخر التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات والتي ستقام في مدينة بنغلور بالهند خلال الفترة من 24 إلى 29 أغسطس الجاري وكذلك آخر الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم للبلياردو للكبار والناشئين والتي ستقام في نيوزلندا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل.
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