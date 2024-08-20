%48 من الكائنات عرضة لخطر الانقراض

استنفر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جهوده، في المحافظة على 4 كائنات من الانقراض ممثلة في: الثدييات البرية، والأنواع البحرية، والزواحف البرية، والطيور، إذ بلغ إجمالي الكائنات المهددة بالانقراض 134 كائنا، في وقت تصدرت الأنواع البحرية الأكثر تهديدا بالانقراض بـ68%.

3 تهديدات

كشف تقرير المركز للعام الحالي 3 تهديدات تهدد الكائنات بالانقراض، حيث تصدرت الكائنات (عرضة للخطر) التهديدات، بإجمالي 64 كائنا بـ48%، وحلت الكائنات المهددة بالانقراض ثانيا، بإجمالي 52 كائنا بـ39%، والكائنات المهددة بالانقراض بشكل حرج ثالثا، بإجمالي 18 كائنا بـ13%.

68 % سمكية

استحوذت الأنواع البحرية على النصيب الأكبر من الكائنات المهددة بالانقراض، حيث بلغ إجمالي الأنواع السمكية المهددة بالانقراض 91 نوعا بـ68%، وحلت الطيور ثانيا، بإجمالي 25 نوعا بـ19%، والثدييات البرية ثالثا، بإجمالي 15 نوعا بـ11%، والزواحف البرية رابعا، بإجمالي 3 أنواع بـ2%.

أنواع الكائنات

تمثلت أبرز أنواع الثدييات البرية المهددة بالانقراض في: النمر والذئب العربي، والضبع المخطط، والقط الرملي، والوشق، وابن آوى، والمها العربي، وظبي الريم، والظبي العربي، والأرنب البري، والوعل النوبي، واشتملت قائمة الطيور المهددة بالانقراض على نسر رويلي، وقطقاط تجمعي، وبطة رخماء، وعقاب بهلوانية، ونسر الأذون، وصقر حر، وعقعق عسيري، وقمري أوروربي، وعقاب ملكية شرقية، وبطة ذنوب، وتمثلت الأنواع البحرية المهددة بالانقراض في: سلحفاة صقرية المنقار، وقرش الطرف الأبيض المحيطي، وسمكة القيتار، وسمكة المنشار الأخضر، وقرش أبومطرقة، وقنفذ قلم الرصاص البحري، والإمبراطور، والقرش الرمادي، وشيطان البحر المحيطي، ومحار اللؤلؤ، والهامور الرخامي وغيرها.

تهديدات

134 الكائنات المهددة بالانقراض

%48 الكائنات المعرضة للخطر

%39 الكائنات المهددة بالانقراض

%13 الكائنات المهددة بالانقراض بشكل حرج

%68 الأنواع البحرية المهددة بالانقراض

%19 طيور مهددة بالانقراض

%11 ثدييات برية مهددة بالانقراض

%2 زواحف برية مهددة بالانقراض

أبرز الكائنات المهددة

النمر والذئب العربي

الضبع المخطط

القط الرملي

نسر رويلي

عقعق عسيري

صقر حر

سلحفاة صقرية المنقار

سمكة القيتار

القرش الرمادي