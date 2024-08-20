شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة رملية تجتاح نجران وتسبب في شبه انعدام الرؤية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اجتاحت عاصفة رملية اليوم الثلاثاء منطقة نجران ، وأدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومترين ومصحوبة بغيوم كثيفة .

وغطت سحب الغبار الأصفر منطقة نجران ، ومن المتوقع أن تستمر هذه العاصفة حتى يوم الغد الأربعاء .

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، عاصفة رملية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من نجران وجازان وعسير ، فيما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على بعض مناطق المملكة .

كما توقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الشرقية .