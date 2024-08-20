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شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل شاب بعد معرفته أن صديقه لا يزال يدرس بالجامعة منذ 2014 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، لردة فعل شاب عند معرفته أن صديقه لا يزال يدرس بالجامعة منذ عام 2014 .
وأظهر مقطع الفيديو ، ثلاث شبان يجلسون بالسيارة ، فيما قال أحدهم للآخر : ” تدري أن ريان من عام 2014 ، يدرس بالجامعة ، وشهادته الآن ثانوي ، قاعد يرسب ويغير تخصصات” .
واستعرض الفيديو صدمة صديقهم ، قائلاً : ” 10 سنين يدرس ، شلون لو تخرج مهندس معماري مثلاً ، لو سلمته بيتك يعطيك إياه مايل ، اطردوه ، لأنه مضيع مقعد على الفاضي ” .
وحظى المقطع بتفاعل واسع بين المدونين ، وجاءت التعليقات كالتالي : ” معقوله ؟ ينفصل مستحيل يستمر عشر سنوات” ، “هذا لعبها صح ، على أساس لو تخرج بيتوظف” ، “ختم جميع الأجيال ” .