شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر لـ 11 مساءً.. أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وقال إن هطول الأمطار يشمل قرى - رهاط، مدركة، هدى الشام، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

طقس المملكة



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

