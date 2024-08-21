215 ألف متدرب ومتدربة يلتحقون ببرامج التقنية

التحق أكثر من 215 ألف متدرب ومتدربة، أمس، بالبرامج التدريبية في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أن المؤسسة أنهت الاستعدادات لبدء العام التدريبي الجديد منذ وقتٍ مبكر لاستقبال المتدربين والمتدربات وبدء تقديم البرامج التدريبية لهم، كما تمّ عقد ورش عمل مكثفة خلال الفترة الماضية للقيادات التدريبية بالميدان؛ بهدف متابعة الاستعدادات اللوجستية والتدريبية لبدء العام التدريبي، وتهيئة المتدربين والمتدربات المستجدين للالتحاق بالكليات والمعاهد وأيضًا متابعة المستمرين في برامجهم التدريبية.

وأشار الزنيدي إلى أن المؤسسة تنفذ خططًا للتوسع في تقديم البرامج التدريبية وزيادة الطاقة الاستيعابية بالمنشآت التدريبية في كل عام، حيث تمّ تشغيل 4 كليات جديدة خلال الفصل الأول الحالي، وهي: الكلية التقنية الرقمية للبنات بتبوك، والكلية التقنية للبنات بشرورة، وكذلك الكلية التقنية للبنات بأملج، والكلية التقنية للبنين بالخرمة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم البرامج التدريبية في 103 كليات تقنية للبنين، و44 كلية تقنية للبنات، وأيضًا في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب في الإصلاحيات التي يصل عددها إلى 98 معهدًا بمختلف مناطق المملكة.