شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت أمس وصباح اليوم الأربعاء، أمطار تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول المزيد من الأمطار.

جعلها الله أمطار خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وأصدر المركز اليوم، تنبيهاً متقدماً باللون الأحمر بهطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار حبونا وخباش ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة 12 ظهرًا، وستستمر حتى الساعة 11 مساءً.

