السعودية | 882 ممثلًا لـ 368 جهةٍ في بوابة الجهات الحكومية الرقمية بـ “ديوان المظالم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

الخليج 365_الرياض

أكد ديوان المظالم أن عدد الجهات المرتبطة ببوابة الجهات الحكومية الرقمية من خلال منصتي “مُعين” و”تنفيذ” الرقميتين, 368 جهة حكومية، تمكنها من جميع الأعمال والإجراءات أمام محاكم القضاء الإداري بشكل رقمي متكامل بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات.

وتضمنت إحصائية ديوان المظالم أن عدد مديري الشؤون القانونية والممثلين للجهات الحكومية المضافين بالبوابة, 882 ممثلًا، توفر لهم البوابة جميع الخدمات الرقمية التي يحتاجونها في الترافع عن جهاتهم وتمثيلها فيما تكون طرفًا فيه من دعاوى أمام القضاء الإداري.

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