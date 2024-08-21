السعودية | الدورة الـ 14 للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء يناقش “التشغيل الأمثل للمدن المنسجمة مع معايير المباني الخضراء”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تناقش الدورة الـ 14 للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء “التشغيل الأمثل للمدن المنسجمة مع معايير المباني الخضراء”، والذي تستضيفه الرياض خلال الفترة 6 – 8 أكتوبر 2024، وذلك برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة عددٍ من القيادات المحلية والدولية من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في الخدمات والمنتجات الصديقة للإنسان والبيئة.

ويستهدف المنتدى ربط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية مع البيئة والمناخ والتصحر من خلال تعزيز دور القطاع الحكومي والشراكات مع القطاع الخاص للمساهمة في توطين وتأصيل أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتسعى العديد من الجهات ذات العلاقة لرفع معايير البناء وتنفيذ برامج حيوية تحد من انبعاثات الكربون الناتجة من المباني والأحياء والمدن، إضافة إلى دمج المبادرات والشراكات الأهلية في عمليات التخطيط والتنفيذ وإعادة التدوير لمخلفات المباني، لضمان جودة تنفيذ المشاريع الهادفة للوصول للحياد الصفري من انبعاثات الكربون.

وأكد الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل، على تطلُع المنتدى في دورته الجديدة للتشاور حول أفضل الممارسات من قِبل الخبراء والشركات المتخصصة في هذا النمط من الأدوات وتقنيات البناء والتشييد، مضيفًا أن توفر بيانات للأبنية الخضراء عالية الجودة يتطلب متابعة المؤشرات بشكل دقيق، وفهم المجالات التي يُمكن الاستثمار لتحسين الأداء في الطاقة والمياه والمواد والبنية الأساسية.

يُذكر أن​​ المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في دورته الـرابعة عشر سيسلط الضوء على توطين أهداف التنمية المستدامة في المدن والأحياء والمباني، وإبراز جهود الجهات ذات العلاقة في مجال الأبنية الخضراء.

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