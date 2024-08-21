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الدفاع تستعرض جهودها في التحول الرقمي

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استعرضت وزارة الدفاع، أبرز إنجازاتها وجهودها في مجال التحول الرقمي خلال العام الحالي، ودورها في تعزيز الابتكار والإبداع في مجال تقنية المعلومات، وتطوير مجموعة من الخدمات التقنية والرقمية المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.

وأبرزت وزارة الدفاع خلال حفل أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض تحت مسمى «يوم التميز الرقمي»، عددًا من مبادراتها الرقمية التي أسهمت في تبسيط الإجراءات وزيادة الفعالية، بما في ذلك تطبيق عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي لعبت دورًا محوريًا في دعم القرارات وتحسين الخدمات.

وشهد المعرض المصاحب للحفل، عرضًا عن أبرز الخدمات والتقنيات الحديثة، التي طورتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات جنبًا إلى جنب مع هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات في أفرع الوزارة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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