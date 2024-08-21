شكرا لقرائتكم خبر عن 882 ممثل لـ368 جهة في بوابة الجهات الحكومية الرقمية بـ"ديوان المظالم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف ديوان المظالم أن عدد الجهات المرتبطة ببوابة الجهات الحكومية الرقمية من خلال منصتي مُعين وتنفيذ الرقميتين بلغ 368 جهة، تمكنها البوابة من كافة الأعمال والإجراءات أمام محاكم القضاء الإداري بشكل رقمي متكامل بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات.

وتضمنت إحصائية ديوان المظالم عن البوابة -والتي يعلنها مع مستهل العام الثاني لإطلاقها- أن عدد مديري الشؤون القانونية والممثلين للجهات الحكومية المضافين بالبوابة بلغ 882 فرد، توفر لهم البوابة كافة الخدمات الرقمية التي يحتاجونها في الترافع عن جهاتهم وتمثيلها، فيما تكون طرفًا فيه من دعاوى أمام القضاء الإداري.

