شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع القصيم الصحي يشغل عيادة فحص جرثومة المعدة في 3 مراكز صحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع القصيم الصحي عن تشغيل عيادة تخصصية لفحص وعلاج جرثومة المعدة في ثلاثة مركز للرعاية الصحية الأولية في كل من الأفق والرفيعة بمدينة بريدة والروضة بمحافظة الرس لخدمة المرضى الذين يعانون من أعراض هضمية مزمنة، وتقليل قوائم انتظار المواعيد في العيادات الخارجية في المستشفيات.

فحوصات مخبرية

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن تشغيل العيادات التخصصية في مركز الرعاية الصحية الأولية يهدف إلى توفير خدمات طبية متخصصة في علاج وتشخيص جرثومة المعدة تسهيل حصول المستفيد على الخدمات الصحية، إضافةً إلى تحسين مسار المستفيد من الخدمة للوصول إلى تشخيص وعلاج جرثومة المعدة حسب البروتكولات العلاجية لها.أشار إلى أن العيادة يتم من خلالها إجراء الفحوصات المخبرية وصرف الأدوية المثبطة، وتقديم التوعية اللازمة حول مرض جرثومة المعدة من حيث الأعراض وتقييم عوامل الخطورة وطرق الوقاية.وأكد التجمع أن من الخدمات التي تقدمها العيادة للمستفيدين هي متابعة الخطة العلاجية لحين تحسن المراجع، والتحويل للمستشفى عند حاجة المريض لفحوصات طبية متقدمة ورعاية صحية دقيقة.وقال إنهيسعى دائماً إلى مزيد من التنسيق والتكامل الفعال بين جميع مكوناته الصحية، للوصول إلى مستويات متقدمة من الرعاية تسهل لطالب الخدمة من الحصول عليها بكل يسر وسهول ودون عنا الانتظار.وبين التجمع أن الفئة المستهدفة بتقديم الخدمة لهم في عيادة فحص جرثومة المعدة؛ هم المرضى الذين يعانون من أعراض هضمية مزمنة، والمرضى الذين تم تشخيصهم مسبقاً بجرثومة المعدة ويرغبون في متابعة العلاج والتقييم، والأشخاص ممن لديهم تاريخ طبي عائلي للأمراض المتعلقة بالمعدة، مضيفاً بانه يمكن الاستفادة من خدمات العيادة بالحصول على تحويل من المراكز الصحية الأخرى.