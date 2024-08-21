شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير القدرات الفنية والمعرفية.. هيئة المهندسين تحدد مسؤوليات 4 درجات مهنية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للمهندسين، دليل الاعتماد المهني، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحديد قواعد وأسس ومعايير مزاولة المهنة في المجال الهندسي والمعماري وفئات الاعتماد المهني والشروط اللازمة لكل فئة وكذلك الدرجات المهنية ومتطلباتها والمسؤوليات والمهام الخاصة بكل درجة مهنية.
وحدد الدليل قواعد وأسس ومعايير مهنة المهندس، والتي تتضمن القدرة على تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق مبادئ وأساليب الحل الهندسية والعلمية والرياضية، وتطبيق التصميم الهندسي لتقديم الحلول التي تلبي احتياجات محددة وتراعي عوامل الصحة والسلامة والرفاهية للمجتمع، وكذلك المعايير العالمية والثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
تشمل المعايير التواصل الفعال مع شريحة واسعة ومختلفة من الناس، معرفة وإدراك وتطبيق المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في العمل الهندسي وإصدار أحكام واعية، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار تأثير الحلول الهندسية على الجوانب الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، والعمل ضمن فريق وتطوير التجارب المختبرية المناسبة، واستخدام استراتيجيات التطوير والتعلم المناسبة.
واعتمد الدليل 4 فئات هندسية في الهيئة السعودية للمهندسين هي: مهندس، وتقني الهندسة، ومعماري، تقني العمارة.
واشترط في القبول للتسجيل، الحصول على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات السابقة من برنامج أكاديمي علمي منتظم ومعتمدة من كلية أو جامعة معترف بها في بلد التخرج أو ما يكافئها حسب وفق 5 متطلبات.
أوضحت أن المتطلبات تتمثل في الحصول على المؤهل العلمي اللازم في إحدى التخصصات الهندسية، وشهادة معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات من خارج المملكة أو المصادقة من وزارة التعليم على صحة المحتوى والصدور «للسعودي»، أو مصادقة الشهادة من وزارة الخارجية والملحقيات الثقافية «لغير السعودي»، وإرفاق الوثائق اللازمة لإكمال عملية التسجيل «الهوية/ رقم الحدود، جواز السفر، خطاب تعريف العمل، السجل الأكاديمي»، والتوقيع على الإقرار والتفويض، وسداد رسوم التسجيل.
نصّ الدليل على أن تصنف الدرجات المهنية وفق الآتي: درجة مهندس - درجة مشارك - درجة محترف - درجة مستشار.
وحدد الدليل مهام ومسؤوليات درجة المهندس، في تقديم المساعدات الفنية لفريق العمل الذي يعمل معه، والتركيز على تطوير قدراته المهنية والفنية من خلال برامج التطوير المهني.
أما مهام درجة المشارك فتتمثل في مراجعة التقارير والتصاميم تحت إشراف معتمد مهنيا لا تقل درجته المهنية عن محترف، وتقديم خدمات هندسية أو معمارية «كالدراسات والتصاميم» في مجال تخصصه، وممارسة كافة المهام الهندسية، والتوقيع على التقارير والتصاميم.
وأوضح أن مهام درجة المهندس المحترف تتضمن تقديم خدمات هندسية أو معمارية «كالدراسات والتصاميم والإشراف والتنفيذ» في مجال تخصصه، وتقديم استشارات فنية، واعتماد التقارير الفنية والمخططات، وتدريب المعتمدين مهنياً والمصنفين على درجة مشارك أو درجة مهندس، وعضوية اللجان الفنية في الهيئة.
وتشمل مهام المحترف أيضًا التوقيع على التقارير والمخططات ذات المسؤولية المباشرة، والتحكيم وتسوية المنازعات بعد الحصول على التأهيل المطلوب، وإدارة عقود الخدمات وتولي مهام ومسؤوليات قيادية، والمساهمة في المجال المعرفي في المجالات الهندسية والمعمارية.
وتتمثل مهام درجة المستشار في الجمع بمهام ”المحترف“ بالإضافة إلى التدريب والإشراف والتوجيه للمصنفين على درجة مشارك أو محترف لتطوير مسيرتهم المهنية، والمشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الهندسية والمعمارية.
وأجازت الهيئة للمهندس أو المعماري التسجيل في أكثر من تخصص عند حصوله على مؤهل بكالوريوس في تخصص هندسي أو معماري آخر من كلية أو برنامج محقق لمعايير التسجيل في الهيئة.
وأتاحت أيضًا للمهندس الممارسة المهنية في غير تخصصه عند اجتيازه لاختبار الممارسة الهندسية PE في أي تخصص من تخصصات الاختبارات المتاحة.
وحدد الدليل قواعد وأسس ومعايير مهنة المهندس، والتي تتضمن القدرة على تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق مبادئ وأساليب الحل الهندسية والعلمية والرياضية، وتطبيق التصميم الهندسي لتقديم الحلول التي تلبي احتياجات محددة وتراعي عوامل الصحة والسلامة والرفاهية للمجتمع، وكذلك المعايير العالمية والثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
شريحة مختلفة
تشمل المعايير التواصل الفعال مع شريحة واسعة ومختلفة من الناس، معرفة وإدراك وتطبيق المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في العمل الهندسي وإصدار أحكام واعية، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار تأثير الحلول الهندسية على الجوانب الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، والعمل ضمن فريق وتطوير التجارب المختبرية المناسبة، واستخدام استراتيجيات التطوير والتعلم المناسبة.
واعتمد الدليل 4 فئات هندسية في الهيئة السعودية للمهندسين هي: مهندس، وتقني الهندسة، ومعماري، تقني العمارة.
واشترط في القبول للتسجيل، الحصول على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات السابقة من برنامج أكاديمي علمي منتظم ومعتمدة من كلية أو جامعة معترف بها في بلد التخرج أو ما يكافئها حسب وفق 5 متطلبات.
متطلبات أخرى
أوضحت أن المتطلبات تتمثل في الحصول على المؤهل العلمي اللازم في إحدى التخصصات الهندسية، وشهادة معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات من خارج المملكة أو المصادقة من وزارة التعليم على صحة المحتوى والصدور «للسعودي»، أو مصادقة الشهادة من وزارة الخارجية والملحقيات الثقافية «لغير السعودي»، وإرفاق الوثائق اللازمة لإكمال عملية التسجيل «الهوية/ رقم الحدود، جواز السفر، خطاب تعريف العمل، السجل الأكاديمي»، والتوقيع على الإقرار والتفويض، وسداد رسوم التسجيل.
نصّ الدليل على أن تصنف الدرجات المهنية وفق الآتي: درجة مهندس - درجة مشارك - درجة محترف - درجة مستشار.
وحدد الدليل مهام ومسؤوليات درجة المهندس، في تقديم المساعدات الفنية لفريق العمل الذي يعمل معه، والتركيز على تطوير قدراته المهنية والفنية من خلال برامج التطوير المهني.
أما مهام درجة المشارك فتتمثل في مراجعة التقارير والتصاميم تحت إشراف معتمد مهنيا لا تقل درجته المهنية عن محترف، وتقديم خدمات هندسية أو معمارية «كالدراسات والتصاميم» في مجال تخصصه، وممارسة كافة المهام الهندسية، والتوقيع على التقارير والتصاميم.
وأوضح أن مهام درجة المهندس المحترف تتضمن تقديم خدمات هندسية أو معمارية «كالدراسات والتصاميم والإشراف والتنفيذ» في مجال تخصصه، وتقديم استشارات فنية، واعتماد التقارير الفنية والمخططات، وتدريب المعتمدين مهنياً والمصنفين على درجة مشارك أو درجة مهندس، وعضوية اللجان الفنية في الهيئة.
وتشمل مهام المحترف أيضًا التوقيع على التقارير والمخططات ذات المسؤولية المباشرة، والتحكيم وتسوية المنازعات بعد الحصول على التأهيل المطلوب، وإدارة عقود الخدمات وتولي مهام ومسؤوليات قيادية، والمساهمة في المجال المعرفي في المجالات الهندسية والمعمارية.
وتتمثل مهام درجة المستشار في الجمع بمهام ”المحترف“ بالإضافة إلى التدريب والإشراف والتوجيه للمصنفين على درجة مشارك أو محترف لتطوير مسيرتهم المهنية، والمشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الهندسية والمعمارية.
وأجازت الهيئة للمهندس أو المعماري التسجيل في أكثر من تخصص عند حصوله على مؤهل بكالوريوس في تخصص هندسي أو معماري آخر من كلية أو برنامج محقق لمعايير التسجيل في الهيئة.
وأتاحت أيضًا للمهندس الممارسة المهنية في غير تخصصه عند اجتيازه لاختبار الممارسة الهندسية PE في أي تخصص من تخصصات الاختبارات المتاحة.