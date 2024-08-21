الأمطار الصيفية تتواصل على الجنوب

تواصلت، أمس، الأمطار الغزيرة إلى المتوسطة على منطقة جازان، وشملت مدينتي جيزان وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وضاحية الملك عبدالله، ومحافظات: فرسان وصبيا وضمد وصامطة وبيش والطوال وأحد المسارحة والعارضة وأبوعريش والداير وفيفاء والعيدابي وهروب والرّيث والحرث، والعديد من المراكز والقرى التابعة لها.

كما استمر هطول الأمطار الرعدية التي أدت إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: نجران وعسير والباحة، وامتدت إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتهيأت الفرصة لتشكل سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنورة، بينما تواصل الطقس الحار إلى الشديد الحرارة على مناطق: الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنورة.