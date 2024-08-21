الارشيف / اخبار السعوديه

الأمطار الصيفية تتواصل على الجنوب

0 نشر
0 تبليغ

تواصلت، أمس، الأمطار الغزيرة إلى المتوسطة على منطقة جازان، وشملت مدينتي جيزان وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وضاحية الملك عبدالله، ومحافظات: فرسان وصبيا وضمد وصامطة وبيش والطوال وأحد المسارحة والعارضة وأبوعريش والداير وفيفاء والعيدابي وهروب والرّيث والحرث، والعديد من المراكز والقرى التابعة لها.

كما استمر هطول الأمطار الرعدية التي أدت إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: نجران وعسير والباحة، وامتدت إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتهيأت الفرصة لتشكل سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنورة، بينما تواصل الطقس الحار إلى الشديد الحرارة على مناطق: الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنورة.


كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار الصيفية تتواصل على الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا