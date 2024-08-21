الأمطار الصيفية تتواصل على الجنوب

كما استمر هطول الأمطار الرعدية التي أدت إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: نجران وعسير والباحة، وامتدت إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتهيأت الفرصة لتشكل سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنورة، بينما تواصل الطقس الحار إلى الشديد الحرارة على مناطق: الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنورة.
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