شكرا لقرائتكم خبر عن "توخوا الحيطة".. الدفاع المدني يحذر من حالة الطقس في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأشار عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء، إلى إطلاق المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر على أجزاء من منطقة مكة المكرمة محذرًا من طقسها.

وطالب الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار. هطول أمطار غزيرة ونبَّه مركز الأرصاد من هطول أمطار غزيرة على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم.

وتشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

