شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية في السودان وتشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الاثني، 478 سلة غذائية في محلية البرقيق بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 2.488 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا من النازحين والمتضررين من السيول والأمطار، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 سلة غذائية في إقليم لوغون الغربي بجمهورية تشاد، استفاد منها 6.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

