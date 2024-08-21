"تقييم" تدعو ممارسي تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تصحيح أوضاعهم

دعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، جميع الأفراد من الممارسين الحاليين لمهنة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى الاستفادة من المهلة النظامية الممنوحة لهم لتصحيح أوضاعهم من خلال استيفاء جميع المتطلبات النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة، التي تنتهي بتاريخ 1 يوليو 2025م، للحصول على عضوية الهيئة، وتاريخ 1 يوليو 2026م، للحصول على ترخيص مزاولة مهنة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لـ"تقييم". وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تقييم" سعد البيز أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الخطوات التصحيحية لحوكمة الممارسات، وضبط جودة مهنة التقييم في المملكة، وضمان تقديم خدمات تقييم دقيقة وعادلة وموثوقة، وتعزيز الثقة والشفافية في سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وحماية حقوق المستفيدين، مؤكداً على سعي "تقييم" المستمر لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في المجال، وتعزيز كفاءة ومهارات العاملين فيه، وتقديم الدعم اللازم لهم. وأهابت "تقييم" بجميع الممارسين والراغبين بمزاولة مهنة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إلى الاستفادة من المهلة النظامية، والالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها "تقييم" ، في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عبر الرقم الموحد (920011244 ) .



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