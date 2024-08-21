وزارة الثقافة تحتفي بخريجي الابتعاث الثقافي غدًا الخميس

برعاية وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنظّم وزارة الثقافة غدًا حفل تكريم خريجي برنامج الابتعاث الثقافي، بحضور عددٍ من المسؤولين في المنظومة الثقافية، والطلبة الخريجين، إلى جانب أولياء أمورهم وأقاربهم.

وسيسلّط الحفل الضوءَ على إنجازات المبتعثين الذين استفادوا من برنامج الابتعاث الثقافي، وقدموا إبداعاتٍ ثقافيةً وفنية في مجالاتهم الدراسية، كما يستعرض أهم هذه المنجزات عبر معرضٍ فني مصاحب للحفل، بالإضافة إلى إبراز نتائج الابتعاث الثقافي وأثره في تطوير المواهب الثقافية وتنميتها، وبناء كفاءات قادرة على الإسهام في الحراك الثقافي .

ويُعدّ برنامج الابتعاث الثقافي أحد المبادرات التي تنظمها وزارة الثقافة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للثقافة، ورؤية المملكة 2030، وقد تم إطلاقه عام 2019م، وهو أول برنامج ابتعاثٍ ثقافي في تاريخ المملكة، يُتيح فرصاً تعليمية نوعية للمبتعثين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية، وذلك للمراحل الدراسية "البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه".

ويقدّم برنامج الابتعاث الثقافي مجموعةً من المزايا النوعيّة للمبتعثين، ومن أبرزها بعثة علميّة كاملة تشمل تكاليف الدراسة، ومكافأة شهرية للمبتعث ومصاريف المعيشة للمبتعث ومرافقيه، والتأمين الصحي، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقرّ البعثة والعكس، إلى جانب البرامج الإرشادية للمبتعث، وذلك بهدف خلق جيل من المتخصصين المؤهلين في مختلف القطاعات الثقافية، يُسهمون بشكلٍ فاعل في مشروع النهوض بالقطاع الثقافي في المملكة .