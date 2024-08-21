القبض على اليمني وسيم يحيى لتحرشه بفتاتين بالباحة

قبضت شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة على المقيم من الجنسية اليمنية وسيم عبده يحيى لتحرشه بفتاتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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