شكرا لمتابعة خبر عن في موقف بطولي .. ممرضة من ⁧‫حفر الباطن‬⁩ تنقذ مصابًا في حادث دهس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الممرضة أنفال الشمري التي تعمل في أحد المجمعات الطبي الخاصة بحي الواحة من إنقاذ مقيم بعد تعرضه لحادث دهس على طريق أبي بكر الصديق وقدمت له الإسعافات الأولية قبل وصول الهلال الأحمر في موقف إنساني نبيل اشاد به الجميع .

وقالت الشمري في حديثها على قناة العربية :” أنها تعمل في التمريض منذ 10 سنوات وروت تفاصيل الحادث .

وكانت الممرضة الشمري في مقر عملها أثناء وقوع الحادث وقامت بقطع طريق أبي بكر الصديق بعد مشاهدتها للحادث في الطريق الآخر وعند وصولها لازمت المصاب حتى وصول الهلال الأحمر.