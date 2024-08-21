شكرا لمتابعة خبر عن خبير مناخ: الأمطار ستزيد على جنوبي المملكة بنسبة 30% .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير التغير المناخي منصور المزروعي ، إن الأمطار ستزيد على جنوبي المملكة بنسبة تصل إلى 30% فيما ستقل على المناطق الشمالية .

وأوضح المزروعي خلال مداخلته مع قناة «العربية» ، أن ذلك التغير سيشمل بشكل عام كل من المملكة والإمارات وسلطنة عمان واليمن ، لافتاً إلى أهمية توفير البيانات للباحثين .

وأردف أن هناك تغيرًا مناخيًا كبيًرا تشهده منطقة جازان ، إذ تقع بين سهل وساحل وجبل لذلك هي منطقة مهيأة للتغيرات لكن من المتوقع أن تشهد إنتاجًا زراعيًا كبيرًا .

وبسؤاله حول تحول مناخ منطقة جازان إلى استوائي ، أجاب : ” ما نقدر نقول مناخ استوائي بشكل عام ، ولكن بلا شك هناك تغير مناخي كبير تشهده المنطقة ، خاصة وأن جازان وضعها المناخي مختلف عن باقِ مناطق المملكة من حيث التكوين الجيولوجي لها ” .