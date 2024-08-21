882 تصريحًا لمنشآت ذات أثر بيئي

أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نحو 882 تصريحًا لمنشآت وأنشطة تنموية ذات أثر بيئي خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى منتصف شهر أغسطس، كونه من المتطلبات الرئيسة لدخول هذه المنشآت سوق العمل، بهدف ضمان التزامها بمعايير ومتطلبات نظام البيئة الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبلغ إجمالي عدد التصاريح التشغيلية نحو 790 تصريحًا بيئيًا جديدًا للمنشآت ذات الأثر البيئي، بينما وصل عدد التصاريح الإنشائية إلى 92 تصريحًا. وبلغت نسبة التصاريح التشغيلية حسب الفئات 91% للفئة الأولى و9% للفئة الثانية و0.38% للفئة الثالثة، في حين بلغت نسبة التصاريح الإنشائية للفئة الأولى 57% والفئة الثانية 37% والفئة الثالثة 7%.

وبيّن تقريرالمركز أن التصاريح الصادرة تنوعت بين «إنشائي وتشغيلي»، وجاءت منطقة الرياض أولا بـ334 تصريحًا، ثم المنطقة الجنوبية بـ190 تصريحًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ188 تصريحًا، والمنطقة الشرقية بـ125 تصريحًا، ثم جازان والمدينة المنورة بـ51 و37 تصريحًا على التوالي.

يأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة لمركز «الالتزام البيئي»، تهدف بصورة فعالة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة، يسهم في تحسين جودة الحياة.