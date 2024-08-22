السعودية | ترقية 5 ضباط صف بالقوات البحرية استثنائيًا نظير قيامهم بأعمال بطولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، قلَّد معالي رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، عددًا من ضباط الصف من منسوبي القوات البحرية رتبهم الجديدة بعد ترقيتهم استثنائيًا إلى الرتبة التي تلي رتبة كل منهم، وذلك نظير تميزهم وقيامهم بأعمال بطولية.

والتقى معاليه في حفل أقيم بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، اليوم، ضباط الصف المُرقين وهم: الرقيب الأول البحري علي بن محمد السعن، والرقيب البحري بشير بن أحمد عسيري، والرقيب البحري إبراهيم بن علي جعفري، والرقيب البحري أحمد بن محمد غزواني، والعريف البحري أحمد بن علي الريثي.

ورفع معالي رئيس أركان القوات البحرية بالغ الشكر والتقدير والامتنان لسمو وزير الدفاع – حفظه الله-، على موافقة سموه ترقية عدد من أبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات البحرية، تقديرًا لما بذلوه من جهود، وما قدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

وأشار إلى أن هذه اللفتة الكريمة تؤكد ما يحظى به منسوبي القوات المسلحة كافة من اهتمام ورعاية ومتابعة من سموه الكريم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته، ويعزه بدينه وأمنه ورخائه.

وأشاد معاليه ببسالة منسوبي القوات البحرية، وتميزهم في أداء واجباتهم الوطنية، مثمنًا مواقفهم البطولية المشرفة، وما يجسّدونه من وفاء وشجاعة وإقدام وتضحية للذود عن الوطن وحماية مقدراته ومكتسباته.

من جهتهم عبر ضباط الصف عن شكرهم وامتنانهم لسمو وزير الدفاع – حفظه الله- على اللفتة الكريمة بترقيتهم استثنائيًا والتي كان لها عظيم الأثر في نفوسهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بحماية الدين والملك والوطن.​

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