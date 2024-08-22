السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في محافظة عدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في محافظة عدن، والمقام خلال الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس 2024م، بمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 102 فردا، وإجراء 9 عمليات جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط