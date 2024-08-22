السعودية | أمانة الجوف: نسبة الإنجاز في مشروع تطوير امتداد طريق الملك عبدالعزيز بسكاكا بلغت 95%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أكدت أمانة منطقة الجوف تقدم العمل في مشروع تطوير امتداد طريق الملك عبدالعزيز بمدينة سكاكا ووصول نسبة الإنجاز إلى 95%، مبينة أن المشروع يأتي ضمن خطط تطوير المحاور الرئيسة والشوارع وتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن ورفع مستوى جودة الحياة.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن مشروع التطوير في هذه المرحلة يشمل المنطقة الممتدة من ميدان الساعة حتى ميدان المغازل، وتتضمن أعمال المشروع تركيب 199 عاموداً لشبكات الإنارة وسفلتة 45 ألف متر مربع، بالإضافة إلى زراعة 220 شجرة لزيادة الغطاء النباتي، وكذلك إنشاء ممر دراجات بطول 2450 متراً، ومسار للمشي بطول 4244 متراً بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة نسبة ممارسة الرياضة.

ونوه أمين الجوف بما تحظى به مشروعات القطاع البلدي لخدمة المواطنين بالمنطقة من دعم لا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه، ومعالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل.

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