شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنة تحمل 6 أطنان من السكراب بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت أمانة جدة انها مستمرة لرصد المخالفات ومنع الأنشطة غير النظامية في المدينة، جاء ذلك بعد تمكن بلدية العزيزية من إحباط عملية نقل مخالفة للسكراب، إذ جرى ضبط شاحنة من نوع "ديانة" تحمل 6 أطنان من السكراب والمخلفات المعدنية، تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تنفذها الأمانة لتعزيز الرقابة والحد من المخالفات التي تؤثر سلبًا على البيئة والمظهر العام للمدينة.

تطبيق التعليمات وضبط المخالفات

وأكدت رئيسة بلدية العزيزية، هبة حسين البلوي، أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام البلدية بتطبيق الأنظمة والتعليمات، مشددة على أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالفة وأضافت: "نعمل بشكل مستمر على تكثيف الجولات الرقابية، ونشدد على أهمية التعاون من المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات 940".

واختتمت "البلوي" بالتأكيد على أن بلدية العزيزية مستمرة في جهودها لتعزيز جودة الحياة في الأحياء التابعة لها، من خلال التصدي لأي سلوكيات مخالفة تسعى للإضرار بالبيئة أو تشويه المظهر الحضري للمدينة.