شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على عسير والباحة.. اعرف التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير.

وأشار إلى أن الحالة يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. طقس عسير وتشمل أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً، فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة.

ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول وتساقط البرد. طقس الباحة وتشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.