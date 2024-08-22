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شكرا لقرائتكم خبر عن "دراسات": بيانات فورية من 4 محطات للحفاظ على استدامة ماء زمزم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف مركز دراسات وأبحاث زمزم في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن 4 برامج فنية، تهدف إلى المحافظة على ضمان استدامة ماء زمزم ومصادره المغذية، والتي تتمثل في «برنامج مراقبة ماء زمزم ومحطات الفلترة والتعقيم بمكة المكرمة والمدينة المنورة» و«برنامج مراقبة الكمية والنوعية لمياه الخزان الجوفي في حوض وادي إبراهيم» و«برنامج مراقبة الأساسات العميقة وأعمال القطع الصخري بحوض وادي إبراهيم ومنطقة الحماية» و«برنامج تحليل المعلومات المناخية والمطرية في حوض وادي إبراهيم وتحاليل المياه» جاء ذلك في دراسة نشرها المدير الأعلى للمركز عبدالرحمن الزهراني في أحدث إصدارات الهيئة.
وبين المركز أن برنامج تحليل المعلومات المناخية والمطرية يعمل على متابعة البيانات المرصود من محطات الرصد في وادي إبراهيم الأربعة، حيث يتم الاطلاع بشكل لحظي وتتم معالجة البيانات وتحليلها واجراء عمليات إحصائية وحساب كمية التغذية للخزان الجوفي بالوادي ويتم استخدام أحدث الأجهزة لقياس البيانات الحقلية بما يحقق هدفها في المحافظة على استدامة ماء زمزم والمصادر المغذية له.
كشف المركز عن برنامج مراقبة ماء زمزم يقوم على خطة تنقية الماء من الشوائب لا قدر الله من خلال جمع عينات ماء، ويعد الحوض المائي لوادي إبراهيم المصدر الرئيسي المغذي لمياه زمزم، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج مراقبة الكمية وجودة المياه الجوفية في مخزون الحوض ورصد التغير في السحنات الهيدروكيميائية وخصائصها الجيوكيميائية والفيزيائية والحيوية للمياه الجوفية للحوض وللأودية المحيطة بالوادي وتكوين قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها لإجراء البحوث المختلفة لضمان استدامة المصادر المغذية.
وأشار المركز إلى برنامج مراقبة الاساسات العميقة وأعمال القطع الصخري والذي يسعى إلى وضع نطاق حماية يشمل المنطقة المحيطة بحدود الحوض المائي لوادي إبراهيم بمسافة 1000 متر عن الحد لضمان عدم التأثير على تغيير حدود الحوض المائي أو تغيير معالمه الجيومورفولوجية، ويهدف لمتابعة ومراقبة الاعمال الانشائية التي تتطلب إنشاء أساسات عميقة أو قطع صخري ضمن نطاق حوض وادي إبراهيم ومنطقة الحماية لضمان عدم تأثر التوازن الهيدروجيولوجي جراء بناء المشاريع التطويرية الواقعة ضمن الوادي.
الجدير بالذكر أن الموقع الجغرافي لبئر زمزم المباركة يعد من المعجزات كونه يتواجد في منطقة مباركة بجوار البيت الحرام، وفي اخفض نقطة في منطقة الحرم المكي الشريف داخل حوض وادي إبراهيم، الذي وصفه المولى عز وجل بأنه وادي غير ذي زرع، وهو يخضع للنظام الجيولوجي والهيدروجيولوجي والهيدرولوجي السائد في المنطقة، حيث تتأثر كمية ونوعية المياه الواردة اليه بمعدلات الهاطل المطري ونسب شحن الخزان الجوفي لوادي إبراهيم عبر الزمن، كما هو مثبت في السجلات الخاصة بأداء البئر الواردة بالتوثيق التاريخي للحرم المكي الشريف وبكتب التراث والدراسات الحديثة.
وبين المركز أن برنامج تحليل المعلومات المناخية والمطرية يعمل على متابعة البيانات المرصود من محطات الرصد في وادي إبراهيم الأربعة، حيث يتم الاطلاع بشكل لحظي وتتم معالجة البيانات وتحليلها واجراء عمليات إحصائية وحساب كمية التغذية للخزان الجوفي بالوادي ويتم استخدام أحدث الأجهزة لقياس البيانات الحقلية بما يحقق هدفها في المحافظة على استدامة ماء زمزم والمصادر المغذية له.
خطة تنقية الماء
كشف المركز عن برنامج مراقبة ماء زمزم يقوم على خطة تنقية الماء من الشوائب لا قدر الله من خلال جمع عينات ماء، ويعد الحوض المائي لوادي إبراهيم المصدر الرئيسي المغذي لمياه زمزم، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج مراقبة الكمية وجودة المياه الجوفية في مخزون الحوض ورصد التغير في السحنات الهيدروكيميائية وخصائصها الجيوكيميائية والفيزيائية والحيوية للمياه الجوفية للحوض وللأودية المحيطة بالوادي وتكوين قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها لإجراء البحوث المختلفة لضمان استدامة المصادر المغذية.
وأشار المركز إلى برنامج مراقبة الاساسات العميقة وأعمال القطع الصخري والذي يسعى إلى وضع نطاق حماية يشمل المنطقة المحيطة بحدود الحوض المائي لوادي إبراهيم بمسافة 1000 متر عن الحد لضمان عدم التأثير على تغيير حدود الحوض المائي أو تغيير معالمه الجيومورفولوجية، ويهدف لمتابعة ومراقبة الاعمال الانشائية التي تتطلب إنشاء أساسات عميقة أو قطع صخري ضمن نطاق حوض وادي إبراهيم ومنطقة الحماية لضمان عدم تأثر التوازن الهيدروجيولوجي جراء بناء المشاريع التطويرية الواقعة ضمن الوادي.
الجدير بالذكر أن الموقع الجغرافي لبئر زمزم المباركة يعد من المعجزات كونه يتواجد في منطقة مباركة بجوار البيت الحرام، وفي اخفض نقطة في منطقة الحرم المكي الشريف داخل حوض وادي إبراهيم، الذي وصفه المولى عز وجل بأنه وادي غير ذي زرع، وهو يخضع للنظام الجيولوجي والهيدروجيولوجي والهيدرولوجي السائد في المنطقة، حيث تتأثر كمية ونوعية المياه الواردة اليه بمعدلات الهاطل المطري ونسب شحن الخزان الجوفي لوادي إبراهيم عبر الزمن، كما هو مثبت في السجلات الخاصة بأداء البئر الواردة بالتوثيق التاريخي للحرم المكي الشريف وبكتب التراث والدراسات الحديثة.