شكرا لمتابعة خبر عن المسند : بعض الناس يعتبر دخول ⁧‫سهيل‬⁩ في 24 ⁧‫أغسطس‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند أن بعض الناس يعتبر دخول ⁧‫سهيل‬⁩ في 24 ⁧‫أغسطس‬⁩.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “دخول ⁧‫سهيل‬⁩ في 24 ⁧‫أغسطس‬⁩ نهاية الحر وبداية الاعتدال، بل بعضهم يوحي للسامع أن دخول نوء سهيل يتزامن مع تغير الأجواء 180 درجة بالضبط، كما تدخل الغرفة الحارة ثم تفتح المكيف البار لا يقع في الطبيعية.”

‏وأضاف :” بل إن أول نجمين من سهيل (الطرف والجبهة) نحو 26 يوماً، وربما أطول عادة تكون الأجواء حارة، ونسبة الرطوبة الجوية على السواحل مرتفعة، وهذه الأجواء يسميها الأوائل بوعكات سهيل.”

وتابع :” الاعتدال المحسوس لا يقع إلا في نهاية شهر سبتمبر‬⁩ وبشكل تدريجي، والله أعلم.”