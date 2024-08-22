بالصور.. نفوق جماعي لأسماك الشاقة على شاطئ جدة

باشر فريق عمل من المختصين بالمركز الوطني للثروة السمكية حالة

بمحافظة جدة، تجاوبًا مع البلاغات الواردة للمركز من القطاعات الحكومية أو بلاغات المواطنين

وأُخذت عينات من المواقع مختلفة لمعرفة أسباب النفوق وإعداد محضر بذلك

حالات حدوث النفوق الجماعي للأسماك

وكشف المهندس رياض الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية، أن نتائج تحاليل المياه سليمة ومطمئنه ولا تدعو للقلق، بعد أن زار فريق من المركز وباشر الموقع منهم (مدير مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة حازم عبدالرحمن الفتني، ومدير إدارة الأمن الحيوي عبده محمد عسيري) وستحدد أسباب نفوق الأسماك بعد إجراء التحاليل اللازمة عليها لاحقًا

وأوضح "الفقيه" أن أسماك (الشاقة) تنتمي إلى عائلة

وتحتوي على أكثر من 110 نوعًا وتتميز بجسم عضلي اسطواني طويل يشبه إلى حد كبير الثعبان

وقال "الفقيه" قد يحدث النفوق الجماعي للأسماك بشكل طبيعي بسبب النمو الفجائي وغير الاعتيادي للعوالق، أو الهائمات النباتية (طحالب مجهرية دقيقة) التي تتكاثر في المياه السطحية بصورة فائقة، مما يؤدي إلى استنفاد أو نقص الأكسجين المذاب بالمياه

وأضاف: وبالتالي هلاك الأسماك والكائنات البحرية الأخرى بشكل جماعي يمكن حدوثه نتيجة اختناقها، وعدم قدرتها على التنفس أو نتيجة انسداد خياشيمها من أثر كثافة الطحالب المزدهرة

أسباب نفوق الأسماك

وواصل: وهذه الظاهرة تعرف باسم ظاهرة الازدهار الطحلبي، أو ظاهرة المد الأحمر، وفيها تنتشر الطحالب المجهرية أو الهائمات بشكل كثيف للغاية مما يؤدي إلى اصطباغ لون المياه بلون هذه الطحالب، وتعد هذه الظاهرة من أكثر العوامل الطبيعية التي تؤدي إلى نفوق الأسماك شيوعا وتكرارية، إذ تتعرض لها معظم الشواطئ والمناطق الساحلية حول العالم

كذلك قد يحدث النفوق بسبب تغير درجة حرارة الجو أو المياه أو درجة الملوحة أو الأمونيا في المياه بشكل مفاجئ، إذ يصعب على الأسماك في هذه الحالة التكيف مع هذه التغيرات الفجائية، مما يؤدي في النهاية إلى هلاكها

وقد يحدث أيضا نفوق الأسماك بسبب العامل البشري من خلال صرف المخلفات البشرية والزراعية والصناعية وغيرها من الملوثات مباشرة في المياه الساحلية أو البحيرات من دون معالجة، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم السموم والمغذيات الصناعية في المياه بشكل زائد

نفوق أسماك من نوع الشاقة على شاطئ بهادرMuraenidae