شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. اشتراطات صحية مهمة لمنشآت ومنتجات البروتين الحيواني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.