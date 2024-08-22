شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. اشتراطات صحية مهمة لمنشآت ومنتجات البروتين الحيواني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء اللائحة الفنية للاشتراطات الصحية لمنشآت ومنتجات البروتين الحيواني من النواتج الثانوية لمسالخ الدواجن في الأعلاف الحيوانية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توضيح اشتراطات منشآت النواتج الثانوية لمسالخ الدواجن في أعلاف الأسماك والروبيان والحيوانات الأليفة.
وصنفت الهيئة المنتجات الثانوية وفق درجة خطورتها، إذ أكدت أن الذبائح وجميع أجزاء جسم الحيوانات المشتبه في إصابتها بمرض اعتلال الدماغ الإسفنجي، وجثث الحيوانات البرية المشتبه في إصابتها بمرض يمكن أن يصيب الإنسان أو الحيوان، أو المستخدمة بالتجارب، أو أجزاء من الحيوانات الملوثة بسبب المعاملات غير القانونية، ونفايات المطاعم، أو مادة خطرة محددة «أجزاء الجسم التي تشكل خطر مرض معين، مثل الحبل الشوكي للأبقار، كل ذلك يعد عالي الخطورة ولا يسمح باستخدامها في الأعلاف الحيوانية.
وأوضحت أن المنتجات الثانوية منخفضة الخطورة والمسموح باستخدامها، تشمل الذبائح أو أجزاء منها والصالحة للأكل في المسلخ، والمنتجات أو الأطعمة من أصل حيواني المخصصة أصلًا للاستهلاك البشري ولكن سحبت لأسباب تجارية، وليس لعدم صلاحيتها للأكل، والبيض ومشتقاته ومنتجات التفريخ وقشر البيض، الحيوانات المائية واللافقاريات المائية والبرية.
وتتضمن أيضًا جلود من المسالخ وتشمل الجلود، والحوافر، والريش، والصوف، والقرون، والشعر الذي لم تظهر عليه علامات الأمراض المعدية عند الموت، والبيض ومنتجاته، بما في ذلك قشر البيض، وجيلاتين، والكولاجين، وفوسفات ثنائي الكالسيوم وفوسفات ثلاثي الكالسيوم من أصل حيواني.
وألزمت الهيئة المنشآت باستخدام الإضافات العلفية وفقًا للائحة الفنية السعودية، وأن يكون المنتج خاليًا من المركبات النيتروجينية غير البروتينية المضافة مثل اليوريا أو الأمونيا، وألا تزيد الحدود القصوى للملوثات عن الحدود الواردة في اللائحة الفنية للملوثات في الأعلاف.
وحددت الهيئة اشتراطات المواد والتصميم والتصنيع والخواص، والتي تتمثل في أن تكون المنشأة مفصولة عن المسلخ وعن أي منشآت أخرى كمنشآت تصنيع الأعلاف والأغذية، أن يكون لمنشأة التصنيع والمسلخ مداخل ومخارج وأحواض تطهير منفصلة في منطقة الاستقبال، ووسائل تعقيم وتطهير للمركبات.
وتتضمن الاشتراطات أن تشمل منشأة التصنيع منطقة نظيفة وأخرى غير نظيفة منفصلتين بشكل مناسب يضمن سلامة المنتج ويمنع التلوث، وأن تشمل منشأة التصنيع منطقة نظيفة وأخرى غير نظيفة منفصلتين بشكل مناسب يضمن سلامة المنتج ويمنع التلوث.
وأكدت على امتلاك المنشأة القدرة الكافية على تحقيق متطلبات التصنيع الآمن، والمعدات الكافية لإجراء عمليات التنظيف والتطهير للحاويات ووسائل النقل، والالتزام بتطبيق نظام كافي يضمن تعرض المنتجات للحرارة الكافية وكذلك الضغط الكافي في أثناء التصنيع.
وأوجبت ”الهيئة“ أن يجري فصل وغسل وتجفيف الأجسام الغريبة لمدة 20 دقيقة على الأقل في تيار هوائي ساخن بدرجة حرارة لا تقل عن 350 درجة مئوية، أو لمدة 15 دقيقة في تيار هوائي ساخن بدرجة حرارة لا تقل عن 700 درجة مئوية، وأن تحدد درجة الأس الهيدروجيني «PH» المطبقة في أثناء المعالجة في حالة المعالجة الكيميائية المصرح بها.
كما أكدت على الالتزام باستخدام الإضافات العلفية المسموح بها فقط في أثناء التصنيع طبقا لما ورد في المواصفة رقم SFDA.FD 37.، وأن تخزن المواد الخام غير المصنعة ونقلها مبردة أو مجمدة أو مغلفة، ما لم تعالج في غضون 24 ساعة بعد الجمع، وأن يكون المنتج النهائي خالي من متبقيات المضادات الحيوية والأدوية البيطرية.
وأكدت الحصول على الماء من مصدر صحي مع اتخاذ كافة التدابير التي تمنع احتمالات التلوث، وأن تكون وسائل نقل المياه نظيفة وصحية، أن تصنع جميع أنابيب توزيع المياه والشبكات من مادة مقاومة للصدأ، وتنفيذ برامج تنقية وترشيح للمياه للتخلص من الأتربة والمواد العالقة بالماء، وتطبيق إحدى وسائل التطهير مثل الكلور أو غيرها، وفحص المياه بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة تنظيف، وغسل أو تطهير المركبات والحاويات التي يعاد استخدامها بعد كل استخدام بالقدر اللازم لتجنب انتقال التلوث، وتنظيف، وتطهير المركبات والحاويات التي يعاد استخدامها لنقل نواتج ومخلفات حيوانية مختلفة بين الاستخدامات المختلفة بطريقة تمنع انتقال التلوث.
وصنفت الهيئة المنتجات الثانوية وفق درجة خطورتها، إذ أكدت أن الذبائح وجميع أجزاء جسم الحيوانات المشتبه في إصابتها بمرض اعتلال الدماغ الإسفنجي، وجثث الحيوانات البرية المشتبه في إصابتها بمرض يمكن أن يصيب الإنسان أو الحيوان، أو المستخدمة بالتجارب، أو أجزاء من الحيوانات الملوثة بسبب المعاملات غير القانونية، ونفايات المطاعم، أو مادة خطرة محددة «أجزاء الجسم التي تشكل خطر مرض معين، مثل الحبل الشوكي للأبقار، كل ذلك يعد عالي الخطورة ولا يسمح باستخدامها في الأعلاف الحيوانية.
أمراض معديةأما أنواع المنتجات الثانوية متوسطة الخطورة والتي لا يسمح باستخدامها في الأعلاف الحيوانية، تتضمن الحيوانات المرفوضة من المسالخ بسبب إصابتها بأمراض معدية، وجثث تحتوي على بقايا من العلاجات المصرح بها، والصيصان النافقة التي لم تفقس من البيض، وجثث الحيوانات المعدمة لأغراض مكافحة الأمراض، وجثث الماشية النافقة، والزرق، ومحتويات الجهاز الهضمي.
وأوضحت أن المنتجات الثانوية منخفضة الخطورة والمسموح باستخدامها، تشمل الذبائح أو أجزاء منها والصالحة للأكل في المسلخ، والمنتجات أو الأطعمة من أصل حيواني المخصصة أصلًا للاستهلاك البشري ولكن سحبت لأسباب تجارية، وليس لعدم صلاحيتها للأكل، والبيض ومشتقاته ومنتجات التفريخ وقشر البيض، الحيوانات المائية واللافقاريات المائية والبرية.
وتتضمن أيضًا جلود من المسالخ وتشمل الجلود، والحوافر، والريش، والصوف، والقرون، والشعر الذي لم تظهر عليه علامات الأمراض المعدية عند الموت، والبيض ومنتجاته، بما في ذلك قشر البيض، وجيلاتين، والكولاجين، وفوسفات ثنائي الكالسيوم وفوسفات ثلاثي الكالسيوم من أصل حيواني.
مسحوق سهل الانسيابوبيّنت الهيئة أنه يجب عند الوصول للمنتجات النهائية، الالتزام بأن تكون المخلفات المعالجة على هيئة مسحوق سهل الانسياب غير متكتل يمر 99% منه خلال منخل قياس فتحاته 2,8مم. وأن يكون خاليًا من مظاهر التلف «كالتزنخ، أو العفن الظاهري، ومن مظاهر التلوث بالآفات «كالحشرات والطفيليات».
وألزمت الهيئة المنشآت باستخدام الإضافات العلفية وفقًا للائحة الفنية السعودية، وأن يكون المنتج خاليًا من المركبات النيتروجينية غير البروتينية المضافة مثل اليوريا أو الأمونيا، وألا تزيد الحدود القصوى للملوثات عن الحدود الواردة في اللائحة الفنية للملوثات في الأعلاف.
وحددت الهيئة اشتراطات المواد والتصميم والتصنيع والخواص، والتي تتمثل في أن تكون المنشأة مفصولة عن المسلخ وعن أي منشآت أخرى كمنشآت تصنيع الأعلاف والأغذية، أن يكون لمنشأة التصنيع والمسلخ مداخل ومخارج وأحواض تطهير منفصلة في منطقة الاستقبال، ووسائل تعقيم وتطهير للمركبات.
التأكد من مصدر النواتج الثانوية الداخلة في الإنتاجواشترطت ”الغذاء والدواء“ أن تكون المنشأة قادرة على التأكد من مصدر النواتج الثانوية الداخلة في الإنتاج، وأن تكون هذه المنتجات صادرة من مسالخ تعتمد على تصنيف النواتج الثانوية بناء على شدة خطورتها بحسب التصنيف الوارد في تعريف المخلفات الحيوانية بنظام الأعلاف، في مبانٍ ومنشآت ذات مساحات كافية.
وتتضمن الاشتراطات أن تشمل منشأة التصنيع منطقة نظيفة وأخرى غير نظيفة منفصلتين بشكل مناسب يضمن سلامة المنتج ويمنع التلوث، وأن تشمل منشأة التصنيع منطقة نظيفة وأخرى غير نظيفة منفصلتين بشكل مناسب يضمن سلامة المنتج ويمنع التلوث.
وأكدت على امتلاك المنشأة القدرة الكافية على تحقيق متطلبات التصنيع الآمن، والمعدات الكافية لإجراء عمليات التنظيف والتطهير للحاويات ووسائل النقل، والالتزام بتطبيق نظام كافي يضمن تعرض المنتجات للحرارة الكافية وكذلك الضغط الكافي في أثناء التصنيع.
تزويد المصانع بالمعدات اللازمةوألزمت اللائحة أن يكون المصنع مزودًا بمعدات للفحص والتحقق من وجود أجسام غريبة، مثل مواد التغليف أو القطع المعدنية في المواد الداخلة في التصنيع، وأن تتعرض مخلفات مسالخ الدواجن لمعالجة حرارية لا تقل عن 70 درجة مئوية لمدة 60 دقيقة، أو 80 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة قبل استخدامها في أغراض التغذية.
وأوجبت ”الهيئة“ أن يجري فصل وغسل وتجفيف الأجسام الغريبة لمدة 20 دقيقة على الأقل في تيار هوائي ساخن بدرجة حرارة لا تقل عن 350 درجة مئوية، أو لمدة 15 دقيقة في تيار هوائي ساخن بدرجة حرارة لا تقل عن 700 درجة مئوية، وأن تحدد درجة الأس الهيدروجيني «PH» المطبقة في أثناء المعالجة في حالة المعالجة الكيميائية المصرح بها.
كما أكدت على الالتزام باستخدام الإضافات العلفية المسموح بها فقط في أثناء التصنيع طبقا لما ورد في المواصفة رقم SFDA.FD 37.، وأن تخزن المواد الخام غير المصنعة ونقلها مبردة أو مجمدة أو مغلفة، ما لم تعالج في غضون 24 ساعة بعد الجمع، وأن يكون المنتج النهائي خالي من متبقيات المضادات الحيوية والأدوية البيطرية.
إدارة المياه داخل المنشأةوحددت الهيئة الاشتراطات الخاصة بإدارة المياه داخل المنشأة، حيث أكدت على الالتزام بضمان أن تكون المياه المستخدمة في تصنيع المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة آمنة وصالحة للشرب، وألا تتأثر سلامة المنتجات بالمياه.
وأكدت الحصول على الماء من مصدر صحي مع اتخاذ كافة التدابير التي تمنع احتمالات التلوث، وأن تكون وسائل نقل المياه نظيفة وصحية، أن تصنع جميع أنابيب توزيع المياه والشبكات من مادة مقاومة للصدأ، وتنفيذ برامج تنقية وترشيح للمياه للتخلص من الأتربة والمواد العالقة بالماء، وتطبيق إحدى وسائل التطهير مثل الكلور أو غيرها، وفحص المياه بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
مسالخ الدواجنوألزمت ”الغذاء والدواء“ المنشآت بأن تنقل المواد الأولية من النواتج الثانوية لمسالخ الدواجن إلى مصانع التجهيز «المعالجة» أو إلى مراكز الجمع المرخصة من قبل الهيئة، والحفاظ على المركبات والحاويات وكذلك المعدات أو الأجهزة التي تتلامس مع النواتج الثانوية الحيوانية وجميع البنود التي يمكن إعادة استخدامها في حالة نظيفة.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة تنظيف، وغسل أو تطهير المركبات والحاويات التي يعاد استخدامها بعد كل استخدام بالقدر اللازم لتجنب انتقال التلوث، وتنظيف، وتطهير المركبات والحاويات التي يعاد استخدامها لنقل نواتج ومخلفات حيوانية مختلفة بين الاستخدامات المختلفة بطريقة تمنع انتقال التلوث.